عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتبه.. هذا الفعل يضيع ثواب الصلاة أولا بأول احذر من الوقوع فيه

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف  إن الذي لا تنهاه صلاته عن ارتكاب الفحشاء والمنكر ومالا يرضي الله؛ لا صلاة له، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فلا صلاة له»، وقوله تعالى: « إن الصلاة تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون (45)»العنكبوت.

وأوضح علي جمعة خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، أن قول النبي«فلا صلاة له» لايعني أنه سقطت عنه فريضة الصلاة، مؤكدا أن المعنى أنه لا ثواب يحصل عليه.

وأشار إلى أن الناصح للشخص الذي يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر ينبغي ألا يوجه الخطاب له بقوله: «كيف تصلي وأنت تفعل هذا؟»، موضحا أن الخطاب يكون بالقول: «كيف تفعل هذا وأنت تصلي؟» وأن الأولى تعد أمرا بالمعروف، والاخيرة تعد أمرا بالمنكر.

هل يجوز للمسافر أداء صلاة الفجر قبل موعده بدقائق

قالت دار الإفتاء، أنه إذا شرع المسلم في السفر إلى محل عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يعلم أنه يصل عادة إلى مكان يمكنه الصلاة فيه آتيا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية صلاة الفجر للمسافر؟، أنه إذا كان يعلم أنه لا يصل إلى شيء من ذلك إلا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامة الشروط والأركان في المواصلات، فليصلها آتيا بما يقدر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.

ونوهت بأن الله عز وجل عظم شأن الصلاة في القرآن الكريم ونوه بأهميتها وعلو مكانتها في الإسلام، فأوصى بالمحافظة عليها في أوقاتها المفروضة، لما فيها من الذكر والخشوع وخضوع القلب والبدن لله سبحانه وتعالى، والإتيان بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه.

واستدلت بقول الله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» [النساء: 103]، وقال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: 78]، فكل صلاة مكتوبة لها وقت ضبطه الشرع، ووضحه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله.

الدكتور علي جمعة الصلاة صلاة الفجر دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

ترشيحاتنا

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

منافس الأهلي.. شوبير يحسم جدل استبعاد الترجي من دوري أبطال إفريقيا

التنمية المحلية: بدء تشغيل 74 مجمع خدمات حكومية في يوليو المقبل

مستثمر مصري في الخارج يعدد مميزات الاستثمار داخل الوطن مقارنة بالدول الأخرى

إفلاس أمريكا.. شبح التخلف عن سداد الديون يلاحق الولايات المتحدة| هل يحدث؟

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ