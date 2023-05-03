المشروعات التنموية الزراعية في سيناء كان لها نصيبا كبيرا من الاستثمارات الحكومية

المشروعات التنموية الزراعية في محافظة سيناء كان لها نصيبا كبيرا من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء بنسبة 28 %.

ونفذت الدولة المصرية برامج تنموية كثيرة في قطاع الزراعة والري منها إنشاء ثمانية تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة أراضي بثلاثة عشر مجمعا تنمويا كما عملت الدولة المصرية على حماية المشروعات القوميه الكبرى من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح؛ بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية القوميه للري والصرف واستكمال أعمال اغطية الترع، واعادة تأهيل محطات الصرف.

وعرضت قناة مصر الأولى، في برنامج صباح الخير يا مصر تقرير عن المجمعات التنمويه الزراعيه في سيناء أفاد أن قطاع الآبار المخصصة للمياه الجوفية و البحيرات قامت الدولة بتجهيز آبار وانشاء بحيرة تخزين بوادي الازراق وتعتبر التجمعات التنمويه الزراعيه أحد المشاريع التي تميزت بها محافظة شمال سيناء نظرا لما يتم من خلاله لتوفير منزل ريفي لكل شخص مع 5 افدنة صالحة للزراعة وحتى الآن تم انشاء اكثر من 10 تجمعات التنمويه في منطقة وسط سيناء.

وتابع التقرير، أن مشروع التجمعات الزراعيه في سيناء يعمل على نقل خبرة المزارعين في الدلتا الى سيناء والعمل على زراعة المحاصيل طوال العام والعديد من المحاصيل الزراعيه التي تنتجها الأراضي في سيناء بغزارة خاصة مع توفير الاراضي بمرافقها بالكامل وواصلات المياه كما تهدف التجمعات السكانيه إلى توطين ثلاث ملايين شخص في شمال سيناء.