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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول تركي كبير يكشف موعد محادثات اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

اتفاق الحبوب
اتفاق الحبوب

كشف مسؤول تركي كبير، أن محادثات تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، ستبدأ يوم الجمعة المقبل في اسطنبول، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وسيجتمع مسئولون أتراك، مع آخرين من روسيا وأوكرانيا في العاصمة التركية أنقرة، يوم 5 مايو لإجراء محادثات حول تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع ستتم مناقشة بعض القضايا وخاصة مبادرة الحبوب.

وذكر أكار: "نأمل أن تستمر صفقة الحبوب كما هي، لأن هذا الاتفاق مهم للغاية للسلام والاستقرار الإقليميين وللدول المحتاجة.

وتابع: "في هذا السياق، يمكننا القول إن الأطراف على استعداد لتمديد الموعد النهائي. نتمنى توسيع هذه المبادرة دون أي مشاكل ".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية لم تذكر اسمه قوله إن "السؤال لم يتم الاتفاق عليه بعد".

في الشهر الماضي، هددت روسيا بإلغاء صفقة حبوب البحر الأسود ، التي اعتُبرت حاسمة لحل  أزمة الجوع العالمية، إذا حظرت مجموعة الدول السبع الصادرات إلى البلاد.

5 مايو اتفاق الحبوب إجراء محادثات إسطنبول العاصمة التركية الموعد النهائي

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