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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث مع بيدرسون الخطوات القادمة على مسار تسوية الأزمة السورية

شكري
شكري

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم ٣ مايو الجاري، اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على إحاطة المبعوث الأممي بنتائج اجتماع عمان الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في الأول من مايو الجاري، بمشاركة كل من مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا.

وقد سلط الوزير شكري الضوء على ما خلص إليه اجتماع عمان من إجراءات وخطوات محددة تم الاتفاق على تنفيذها لحلحة الأزمة السورية من مختلف جوانبها السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في خطوة تعكس الدور الريادي للدول العربية في التعامل مع الأزمة السورية التي طال أمدها، والتي عانى ومازال يعاني من تبعاتها الشعب السوري الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال شهد نقاشاً حول الخطوات القادمة على مسار تسوية الأزمة السورية، وأهمية دور الأمم المتحدة وتكامله مع الجهود والخطوات المبذولة لإنهاء الأزمة.    

ومن جانبه، قدم المبعوث الأممي الشكر على إحاطة سامح شكري، مؤكداً على تقديره الكامل لدور مصر الثابت والإيجابي تجاه الأزمة السورية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور خلال الفترة القادمة لتحقيق تلك الغاية.

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