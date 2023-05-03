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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

صدى البلد

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند ، مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ان أخذت، أي جمهورها في العودة إلى التمثيل من خلالحسابها على إنستجرام، ونشرت صورة من فيلم اللمبي، وكتبت “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

 

فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها بنشر صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون  بالحجاب مجددا.


 وظهرت حلا شيحة، باطلالة جديدة واثارت الجدل  بعدم ارتدائها الحجاب وهو ما دفع الجمهور يعلق:" مش هتتحجيى تانى ولا ايه".

 

وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا  من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور لها اثارت ضجة على السوشيال ميديا.

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الفنانة حلا شيحة دون حجاب الفنانة حلا شيحا الفنانة المعتزلة حلا شيحة

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