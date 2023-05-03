عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند ، مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ان أخذت، أي جمهورها في العودة إلى التمثيل من خلالحسابها على إنستجرام، ونشرت صورة من فيلم اللمبي، وكتبت “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

فاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها بنشر صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون بالحجاب مجددا.



وظهرت حلا شيحة، باطلالة جديدة واثارت الجدل بعدم ارتدائها الحجاب وهو ما دفع الجمهور يعلق:" مش هتتحجيى تانى ولا ايه".

وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور لها اثارت ضجة على السوشيال ميديا.

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