"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

تحدثت منة فضالي عن فكرتها عن الزواج بعد أن ظهرت زوجة ثالثة في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض مؤخرا في موسم رمضان.
وتتميز الفنانة منة فضالى بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثيرمن مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.
وخلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، قالت منة فضالي: أنا واخدة موقف من الجواز واتعودت أبقى لوحديومبسوطة كدا، لأني مبحبش حد يتحكم فيا واتقدملي كام حد بس خلاص، مبحبش حد يقولي أنتي خارجة وجاية أمتى، أنا ممثلة وبرجعبليل.
وشاركت منة فضالي في الموسم الرمضاني بعملين هما "جعفر العمدة" و"سره الباتع".