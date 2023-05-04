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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج التهاب مفاصل اليدين.

1. زيت الخروع لديه فوائد عديدة وقدرات شفاء خارقة
يمتلك زيت الخروع خصائص مضادة للالتهاب ومسكنة للآلام التي يسببها التهاب المفاصل. لتحدّوا من الألم، دلّكوا المنطقة المؤلمة بزيت الخروع ( بكميات صغيرة )، مرتين في اليوم. أو تستطيعون أن تغلوا الماء مع ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع وتضيفوا المزيج إلى عصير البرتقال المعصور طازجاً. اشربوا هذاالمزيج لمدة أسبوعين متواصلين في الصباح قبل الأكل. بعد أسبوعين ستشعرون بتحسن في حالتكم الصحية.

انتباه : لا تفرطوا في استهلاك زيت الخروع، فله تأثير مسهل للمعدة.

2. الحلبة تساعد في علاج الالتهاب
كشفت الأبحاث عن تأثيرات الحلبة المضادة للالتهاب وللأكسدة في التخفيف من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل في خلال بضعة أشهر. أوراق الحلبة معروفة أيضاً مثل أوراق المتة. ضعوا ملعقة صغيرة من الحلبة في الماء واتركوها ليلا. كلوا البذور منذ الصباح التالي وارموا الماء. لتشعروا بفوائد بذور الحلبة الصحية، يجب أن تكرروا الوصفة لمدة بضعة أشهر.

3. الكركم ( العقدة الصفراء )
الكركم هو علاج آخر طبيعي للحدّ من آلام التهاب المفاصل لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، معقمة، مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة. أضيفوا ملعقة صغيرة من الكركم مع قليل من العسل إلى كوب حليب عضوي ساخن. اشربوا المزيج فوراً. إذا لم تحبوا الحليب، يمكنكم أن تستعملوا الوصفة مع الماء. إليكم الطريقة : أضيفوا ملعقة كبيرة من الكركم إلى ليتر ماء واغلوا الماء مدة 10 دقائق. اشربوا هذا السائل عندما يبرد. كرروا هذه الوصفة يومياً.

4. يستخدم زيت الزيتون أيضاً كزيت تدليك. حتى تخففوا الألم في المنطقة المؤلمة، أضيفوا بضع نقاط من زيت الخزامى ( اللافاندر ) إلى زيت الزيتون الساخن، ودلكوا بلطف المنطقة المصابة. إذا تم التدليك بحركات لطيفة واستغرق وقتاً أطول فأطول بالتدريج، سيتراجع الانزعاج والالتهاب بشكل كبير.

5. العسل والقرفة - قدرات شفاء عظيمة
تزيد فعالية القرفة إذا كانت تحت شكل بودرة. بما أن القرفة مضاد أكسدة قوي ومضاد للالتهابات وبما أن العسل يمتلك خصائص معقمة فإن هذين الغذائين يمكن أن يساعداكما. عندما تجمعون العسل مع القرفة، تحصلون على علاج خارق لالتهاب المفاصل في اليدين يساعد أيضاً على إرخاء العضلات المتصلبة. امزجوا ملعقة صغيرة ونصف من القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل. ننصحكم بتناول هذا المزيج لمدة بضعة أسابيع متواصلة عند الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

6. خل التفاح العضوي
مثل كل الأغذية العضوية التي ذكرناها، يستطيع خل التفاح أن يحدّ من الآلام التي يسببها التهاب المفاصل ويجعلكم تشعرون بحال أفضل. كل ما عليكم أن تقوموا به هو أن تشربوا ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي مع قليل من العسل بعد وضعهما في كوب ماء دافئ.

يمكنكم أيضاً أن تضعوا ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من البهار الأحمر الحار في وعاء مع خل التفاح وغطسوا مفاصلكم فيه. اغسلوا السائل عن مفاصلكم بعد 15 دقيقة. كرروا هذه العملية حتى تشعروا بأنكم تحسنتم أو حتى تبدأوا بملاحظة تحسن.

7. أكياس الثلج
يتفاعل الأشخاص بطريقة مختلفة مع هذه الطريقة في علاج التهاب المفاصل. كل ما تحتاجونه هو كيس من الثلج أو من الخضار المجلدة أو كيس بلاستيكي مليء بالثلج المسحوق. هذه الطريقة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب مفاصل اليدين. ضعوا الثلج على المنطقة المصابة واضغطوه لمدة 20 دقيقة. كرروا هذه العملية عدة مرات في اليوم. 

علاج الالتهاب مضاد للإلتهاب مضادة للالتهاب

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