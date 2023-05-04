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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الفدرالي الأميركي: ملتزمون بخفض التضخم لمستويات الـ2%

صدى البلد

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، إن الفدرالي سوف يستمر ‏بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.‏


وأكد باول في مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن ‏الفدرالي سوف يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسية ‏النقدية مشدداً على أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.‏


ومع ذلك، أكد باول على أن الطريق لا يزال طويلاً من أجل خفض معدلات ‏التضخم نحو المستوى المستهدف، كما ذكر أن السياسة النقدية بحاجة لوقت من ‏أجل تحقيق جميع الأهداف.‏


وأوضح باول أن الفدرالي على استعداد لتعديل السياسة النقدية في حال ظهور ‏مخاطر اقتصادية.‏


كما يرى رئيس الفدرالي أن خفض التضخم سيتطلب تباطؤاً في نمو سوق العمل ‏لكي يعود إلى المستهدف المحدد.‏


وعن احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قال باول إن الفدرالي لن ‏يستطيع حماية الاقتصاد الأميركي من أزمة رفع سقف الدين.‏

وفي قرار رسمي اليوم كان متوقعاً بدرجة كبيرة في الأسواق، رفعت لجنة السوق ‏المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% ‏و5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس آب عام 2007.‏

اقتصاد الاحتياطي الفدرالي البيانات الاقتصادية السياسة النقدية التضخم الولايات المتحدة النظام المصرفي

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