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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 مايو 2023

صدى البلد

ينشر “ صدى البلد ”  أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 مايو 2023 في السوق المحلي

اسعار الحديد اليوم 
- سعر طن حديد المصريين بـ 32050 جنيها على أرض الشركة.

- سعر طن حديد عز بـ 32135 جنيها تسليم أرض الشركة.

- سعر طن حديد الجارحي بـ 27000 جنيها تسليم أرض الشركة.

- سعر طن حديد العشري بـ 38000 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد السويس للصلب بـ 32050 جنيها على أرض الشركة.

- سعر طن حديد بشاي بـ 38500 جنيها تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد المراكبي بـ 38500 جنيها على أرض الشركة.

- سعر طن حديد مصر ستيل بـ 40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد العلا بـ 40400 جنيها تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد الجيوشي بـ 39500 جنيها تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد الكومي بـ 40600 جنيها تسليم أرض المصنع.

حجم إنتاج الحديد في مصر 

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم


- سعر الأسمنت المسلح بـ 1960 جنيها.

- سعر الأسمنت شركة النصر بـ 1940 جنيها

- سعر طن أسمنت حلوان بـ 2000 جنيها

- سعر طن أسمنت السويدي بـ 2000 جنيها

- سعر الأسمنت التعمير، يتراوح ما بين 1870 و1880 جنيها

- سعر طن أسمنت المخصوص بـ 1960 جنيها.

- سعر الأسمنت وادي النيل بـ 1860 جنيها

- سعر الأسمنت المنيا بـ 1890 جنيها.

- سعر الأسمنت في شركة لافارج بـ 1960 جنيها.

- سعر طن أسمنت المعلم بـ 1860 جنيها

- سعر أسمنت سيناء، يتراوح ما بين 1870 و1875 جنيها

- سعر الأسمنت في الشركة الوطنية ببني سويف بـ 1780 جنيه

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