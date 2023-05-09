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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

الفنانة الراحلة زينات
الفنانة الراحلة زينات صدقي

الفنانة زينات صدقي ،  مواليد عام 1912، ورحلت عن عالمنا في 2 مارس عام 1978، عن عمر يناهز الـ 66 عاما .

في ذكراها.. قصة رحيل زينات صدقي المأساوية ولحظاتها الأخيرة

وتعد زينات صدقي، إحدى الكوميدينات اللاتي تركن بصمة واضحة فى عالم السينما وتظل أعمالها محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

 


حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية

وقد تعرضت زينات صدقي لكثر من الشائعات حيث اتهمت باعتناقها الديانة اليهودية في أيامها الأخيرة، كما أشيع أنها باعت أثاثها كي تنفق على علاجها، وأصيبت بمرض في الرقبة.


وقالت حفيدة زينات صدقي: "لقد تعرضت خالتي الفنانة زينات صدقي في أواخر أيامها لشائعات تقول إنها اعتنقت اليهودية نظرا لتعرضها لظروف مادية قاسية، وكان الدكتور محمد أبو الغار قال أثناء حواره في إحدى حلقات برنامج (البيت بيتك) الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري.
 

ولمتابعة المزيد حول قصة حياة الفنانة زينات صدقي وحقيقة اعتناقها الديانة اليهودية .. تابع الفيديو جراف التالي:

زينات صدقى مواليد عام 1912 66 عاما زينات صدقي والشائعات اعتناقها الديانة اليهودية

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