أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

الفنانة زينات صدقي ، مواليد عام 1912، ورحلت عن عالمنا في 2 مارس عام 1978، عن عمر يناهز الـ 66 عاما .

وتعد زينات صدقي، إحدى الكوميدينات اللاتي تركن بصمة واضحة فى عالم السينما وتظل أعمالها محفورة فى وجدان المشاهد العربى.



حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية

وقد تعرضت زينات صدقي لكثر من الشائعات حيث اتهمت باعتناقها الديانة اليهودية في أيامها الأخيرة، كما أشيع أنها باعت أثاثها كي تنفق على علاجها، وأصيبت بمرض في الرقبة.



وقالت حفيدة زينات صدقي: "لقد تعرضت خالتي الفنانة زينات صدقي في أواخر أيامها لشائعات تقول إنها اعتنقت اليهودية نظرا لتعرضها لظروف مادية قاسية، وكان الدكتور محمد أبو الغار قال أثناء حواره في إحدى حلقات برنامج (البيت بيتك) الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري.



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