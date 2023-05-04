تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بمعهد ناصر

معهد ناصر أحد أهم القلاع الطبية في مصر التي تقدم الخدمات الطبية للمرضي من شتي محافظات الجمهورية .

ولذا جاء التوجيه الرئاسي من القيادة السياسية بتطوير معهد ناصر وإنشاء مدينة طبية متكاملة تضم أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط نستعرض أبرز ملامحه فيما يلي :

مركز مصر بمدينة النيل لـ زراعة الأعضاء بـ معهد ناصر