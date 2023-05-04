تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بمعهد ناصر

معهد ناصر أحد أهم القلاع الطبية في مصر التي تقدم الخدمات الطبية للمرضي من شتي محافظات الجمهورية .
ولذا جاء التوجيه الرئاسي من القيادة السياسية بتطوير معهد ناصر وإنشاء مدينة طبية متكاملة تضم أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط نستعرض أبرز ملامحه فيما يلي :
مركز مصر بمدينة النيل لـ زراعة الأعضاء بـ معهد ناصر
- سيتم إنشاؤه في مبني الفندق المهجور داخل المعهد.
- يضم أكثر من 350 غرفة.
- 12 غرفة عمليات.
- مصمم لنقل الأعضاء من الأحياء أو من حديثي الوفاة.
- شركات عالمية لتخطيط وتنفيذ المشروع بالمواصفات الطبية العالمية.
- إنشاء وحدة أبحاث علمية داخل مركز زراعة الأعضاء الجديد.
- طرح ملف نقل وزراعة الأعضاء للحوار المجتمعي.