تفاصيل زيارة وفد منظمة «الساسم» الدولية لجمعية المؤلفين والملحنين

استقبل مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "السياسيرو" برئاسة الدكتورة مدحت العدل وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفد من منظمة "الساسم" الفرنسية التي تقوم بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين والناشرين في جميع أنحاء العالم، وذلك علي مدار يومين بأحد فنادق القاهرة لمناقشة وسائل وسبل تحسين تحصيلات المؤلفين والملحنين المصريين أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم.

دارت المناقشات حول سبل حل بعض أزمات التحصيل في مصر والعالم بموجب "البروتوكول" الموقع بين "الساسم" وبين جمعية المؤلفين والملحنين" الساسيرو" منذ عام ١٩٦٤ وهو بروتوكول تبادل تحصيل و"معاملة بالمثل" تقوم من خلاله "الساسم" بتحصيل حقوق أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم وتقوم الجمعية بتحصيل حقوق الأجانب من مصر كوكيل "حصري" للساسم وأعضائها في جميع دول العالم.

خرج الإجتماع بين الساسم وساسيرو، بكثير من الإيجابيات، وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين "الساسم" الفرنسية و"الساسيرو" المصرية حيث كان د. مدحت العدل ووفد من الجمعية المصرية قد زاروا فرنسا قبل جائحة كورونا في أواخر عام ٢٠١٩.