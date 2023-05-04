غلق محور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة لرفع منسوب الرصف

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، وذلك في الاتجاه للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب أمام الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأمام المستشفى الجوى التخصصى بالقاهرة الجديدة .

وطبقا لبيان وزارة الداخلية فأن الأمر يستلزم غلق كلى لمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة أمام حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب فى الوصلة من مدخل الشويفات "أمام بنك بلوم مصر" وحتى ميدان عبد المنعم رياض" ، وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الخميس الموافق 4/5/2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 7/5/2023 على أن يتم إعادة الشئ لأصله.

مما يستلزم إجراء تحويل مرورى للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب يسلك يميناً مدخل الشويفات "شارع الأمل" فيساراً شارع إخناتون فيسارا محور 79 من ميدان الحمد فيساراً محور طلعت حرب من ميدان حسن فتحى "فاطمة الشربتلى" تجاه محور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.