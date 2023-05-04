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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: الصراع في السودان بين الجيش والدعم السريع قد يطول

صدى البلد

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية ويليام بيرنز اليوم، إن الصراع السوداني من المحتمل أن يطول.

وأضاف أن كلا من الجيش السوداني والدعم السريع يعتقد أن بمقدروه النصر. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد، أنه لا يرى حوافز كثيرة لدى الجيش السوداني وقوات الدعم بشأن التفاوض.

وتابع، أن أي دعم خارجي لطرفي الصراع في السودان سيطيل الأزمة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة فوجئت بتفجر العنف في السودان لأنه كان مأمولا أن تثمر المفاوضات بين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائلا: "لم نتوقع حدوث ذلك ويمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك"، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وقال جوتيريش،  "بلد مثل السودان عانى كثيرا.. لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين".

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