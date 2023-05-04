عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: الاتصالات مع الوزراء العرب للتشاور وتنسيق المواقف حول السودان وسوريا

صدى البلد

أجرى وزير الخارجية سامح شكري على مدار يومى ٣ و٤ مايو الجاري اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السودان "علي الصادق" ووزير خارجية السعودية "فيصل بن فرحان"، ووزير خارجية العراق "فؤاد محمد حسين" ووزير خارجية الجزائر "أحمد عطاف" ووزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي"، ووزير خارجية جيبوتي "محمود علي يوسف" ووزير خارجية كينيا "ألفريد موتوا".


وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم، أن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان وسوريا، والمقرر عقده يوم ٧ مايو الجاري.


وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالاً بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان. كما تناول الاتصال أيضاً تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان.

أحمد أبو زيد الخارجية السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية خارجية العراق خارجية الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

مصر تطالب الأمم المتحدة بتكثيف جهود بناء قدرات الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

وزير الخارجية يشهد تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

شكري يبحث مع بيدرسون الخطوات القادمة على مسار تسوية الأزمة السورية

شكري لمكارثي: مصر تتطلع لتعزيز علاقات الشراكة مع أمريكا في كافة المجالات

الخارجية تؤكد على نقاط تجمع وإجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان

شكري يبحث في اتصال هاتفي مع ممثل الاتحاد الأوروبي الوضع بالسودان

شكري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بعمان لبحث الأزمة السورية

مدير المخابرات المركزية الأمريكية وأكاديمي بارز خططا للقاء أشهر مدان بالاتجار في الجنس

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف سيارات السرفيس لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

نافذة أمل للملاك.. تحركات لإدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ حلمي بكر في الرياض

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ