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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مازحه الرئيس.. صدى البلد يكرم صاحب مصنع سويتانا لتبرعه لـ حياة كريمة

صدى البلد يكرم رجل
صدى البلد يكرم رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالله

كرم موقع "صدى البلد" رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة سويتانا للصناعات الغذائية، وأحد المستفيدين من مبادرة "ابدأ" لدعم قطاع الصناعة في مصر، والذي افتتح الرئيس السيسي مصنعة خلال احتفالية عيد العمال، من خلال "الفيديو كونفرانس"، وذلك لتبرعه بـ5000 علبة شوكولاتة لأهالي الشهداء، وأطفال قرى "حياة كريمة" بالمحافظات المختلفة، خلال الافتتاح.

وحل رجل الأعمال ضيفًا على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورته حول مبادرة "ابدأ" والتسهيلات التي قدمتها له، و عن مستهدفات المصنع في الفترة القادمة على مستوى الإنتاج و التصدير الخارج، و توفير فرص العمل.

ومصنع "سويتانا" هو مصنع متخصص في انتاج الشوكولاتة، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولي، و 50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024.

و مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المصنع خلال احتفالية عيد العمال، بعدما طلب منه أن يقوم بتذوق الشوكولاتة التي يقومون بصناعتها عندما يزور المصنع، قائلا: “يا محمد يعني أنا مش هدوق إلا أما أجيلك”.

ومن جانبه، رد عليه رئيس المصنع، معقبا: “تنورنا يا ريس دا حلمي إن حضرتك تشرفنا، ونفسي حضرتك تشرفنا فى المجمع الصناعي لأن هتتغير الخريطة الصناعية فى المصنع  كله”، شاكرا مبادرة ابدأ.

قطاع الصناعة للصناعات الغذائية محمد إبراهيم عبدالله موقع صدى البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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