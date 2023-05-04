اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

أفادت صحيفة “الصن” البريطانية، نقلاً عن مصدر دفاعي، بأن المملكة المتحدة أرسلت فرقاطة مزودة بصواريخ مضادة للسفن لمراقبة السفن الروسية التي يقال إنها قريبة جدًا من بريطانيا.

وقالت صحيفة “الصن”، "نشرت البحرية الملكية سفينة حربية لمتابعة الأسطول الروسي المتربص بشكل خطير بالقرب من بريطانيا... أبحرت الفرقاطة من النوع 23 في بحر الشمال لمراقبة السفن الحربية الروسية القادرة على حمل أسلحة نووية ومحاولة تنظيم استعراض للقوة قبل التتويج الملك تشارلز”.

وأوضحت الصحيفة، أنه “يوم الخميس، ظهرت خمس سفن حربية روسية وسفينتا دعم بالقرب من المياه البريطانية، زُعم أنها مزودة بصواريخ كاليبر كروز”.

وعلى وجه الخصوص، قامت الصحيفة بتسمية الفرقاطة "الأدميرال جريجوروفيتش"، والفرقاطة "ساففي"، "ستويكي" و"أودينتسوفو"، بالإضافة إلى الناقلة "كاما" وزورق السحب "جريبلسكي".

وقال مصدر دفاعي بريطاني للصحيفة، إن “القيادة على علم بوجود عدد صغير من السفن الروسية تجري تدريبات بالقرب من المملكة المتحدة وتراقب الوضع عن كثب".

ولكن الآن، قررت البحرية البريطانية إرسال فرقاطة مزودة بصواريخ هاربون المضادة للسفن لتعقب السفن الروسية.

ووفقًا لمصدر آخر في مجال الدفاع، يُزعم أن تصرفات السفن الروسية هي عرض متعمد للقوة، يتم تنفيذه خصيصًا عشية التتويج.