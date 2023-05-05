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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

هل يسبب هذا النوع
هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عندما يتعلق الأمر بـ المكملات الغذائية ، هناك الكثير من الضجيج حول فوائدها المحتملة بحيث يصعب فصل الحقيقة عن الخيال، في حين أنه من الصحيح أن الفيتامينات والمعادن ضرورية للصحة ، فليس صحيحًا أن تناولها في شكل حبوب أو كبسولات أو مسحوق مجهول المصدر ضروري أو بدون مخاطر.

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لسبب واحد ، يمكن أن تحتوي المكملات الغذائية مجهولة المصدر على بعض المكونات الغير صالحة و الخطيرة التي تؤدي إلي الموت المفاجئ  في بعض الأحيان 

إذا تم استخدام بعض المكملات بشكل صحيح وغير مجهولة المصدر ، فقد تحسن صحتك ، لكن الأنواع مجهولة المصدر  قد يكون غير فعال أو حتى ضار، على سبيل المثال ، قامت مراجعة منهجية نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine في أغسطس 2019 بتحليل الآثار المحتملة للمكملات الغذائية على صحة القلب والأوعية الدموية ، وخاصة النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، ووجدت أن القليل من المكملات تساعد في الوقاية من أمراض القلب - فقط أحماض أوميغا 3 الدهنية والفوليك كانت فعالة، وينطبق الشيء نفسه على التغييرات الغذائية ، باستثناء اتباع نظام غذائي قليل الملح.

أضرار المكملات الغذائية مجهولة المصدر

- تسبب المكملات الغذائية مجهولة المصدر في تلف جسيمات الشعر.

- ضيق في الجهاز الهضمي وتعب ودوخة وعطش وارتباك شديد.

- اضطرابات النوم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكرياتين والكافيين.

- استخدام المكملات الغذائية مجهولة المصدر، إلى حدوث فشل كلوي أو فشل كبدي، كما تؤدي إلى الموت المفاجئ.

-زيادة ضربات القلب و الشعور بالتعب و الأرهاق

-الشعور بالقلق و التوتر واحيانا يصل إلي الأكتئاب.

المصدر: everydayhealth

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