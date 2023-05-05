هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عندما يتعلق الأمر بـ المكملات الغذائية ، هناك الكثير من الضجيج حول فوائدها المحتملة بحيث يصعب فصل الحقيقة عن الخيال، في حين أنه من الصحيح أن الفيتامينات والمعادن ضرورية للصحة ، فليس صحيحًا أن تناولها في شكل حبوب أو كبسولات أو مسحوق مجهول المصدر ضروري أو بدون مخاطر.

لسبب واحد ، يمكن أن تحتوي المكملات الغذائية مجهولة المصدر على بعض المكونات الغير صالحة و الخطيرة التي تؤدي إلي الموت المفاجئ في بعض الأحيان

إذا تم استخدام بعض المكملات بشكل صحيح وغير مجهولة المصدر ، فقد تحسن صحتك ، لكن الأنواع مجهولة المصدر قد يكون غير فعال أو حتى ضار، على سبيل المثال ، قامت مراجعة منهجية نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine في أغسطس 2019 بتحليل الآثار المحتملة للمكملات الغذائية على صحة القلب والأوعية الدموية ، وخاصة النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، ووجدت أن القليل من المكملات تساعد في الوقاية من أمراض القلب - فقط أحماض أوميغا 3 الدهنية والفوليك كانت فعالة، وينطبق الشيء نفسه على التغييرات الغذائية ، باستثناء اتباع نظام غذائي قليل الملح.

أضرار المكملات الغذائية مجهولة المصدر

- تسبب المكملات الغذائية مجهولة المصدر في تلف جسيمات الشعر.

- ضيق في الجهاز الهضمي وتعب ودوخة وعطش وارتباك شديد.

- اضطرابات النوم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكرياتين والكافيين.

- استخدام المكملات الغذائية مجهولة المصدر، إلى حدوث فشل كلوي أو فشل كبدي، كما تؤدي إلى الموت المفاجئ.

-زيادة ضربات القلب و الشعور بالتعب و الأرهاق

-الشعور بالقلق و التوتر واحيانا يصل إلي الأكتئاب.

المصدر: everydayhealth