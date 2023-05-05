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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتقديم الخدمات للمواطنين.. حماة الوطن ينظم اجتماعا مع أمناء بني سويف

صدى البلد

نظمت أمانة حزب حماة الوطن ببني سويف، بإشراف المستشار حسن جعفر أمين الحزب بالمحافظة والدكتور أشرف حماد، أمين الحزب المساعد للمحافظة والدكتور محمد سعد أمين التنظيم وبرئاسة محمد بلم أمين العمل الجماهيري اجتماعًا اجتماعها التنظيمي مع أمناء الأمانة بمختلف مراكزمحافظة  بني سويف ، لتقييم ما تم خلال المرحلة الماضية، ومناقشة خطة العمل من خلال المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف حماد أمين الحزب المساعد، أهمية العمل والتلاحم مع المواطنين علي الأرض لزيادة الظهير الشعبي لحزب حماة الوطن، وضرورة الانتهاء من تشكيلات هيئات مكاتب الأمانة بالمراكز وضرورة الانفتاح على كافة فئات المجتمع.

وأشار أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات التي تخدم المواطن وللأمانة دور هام ومحوري  في التواصل مع الأمانات الأخرى بالحزب للوصول الي مصلحة المواطن .

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فيما قال محمد بلم، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إن أمانة العمل الجماهيري من الأمانات التي تختص من أسمها بكل ما يتعلق بالجماهير في الشارع، حيث إنها لا تعد من أمانات المكاتب أو المقرات، موضحا اختصاصات أمانة العمل الجماهيري، قائلا تتعاون في كل ما يتعلق بعمل الجماهير، وتتعاون مع كافة الأمانات في كل الفعاليات والمبادرات، مشددا على أنه لا يوجد في العمل السياسي والحزبي ما يسمى بالعمل الفردي، مؤكدا على التعاون والتكامل بين كافة الأمانات المختلفة بالحزب، وصولا للهدف الذي نعمل من أجله المتمثل في الوصول للمواطنين لتقديم الخدمات لهم.

وأشار بلم إلي أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات، والفعاليات التي تختص بالعمل الجماهيري والتي وضعت خطة عملة جيدة وطموحة علي رأسها التجهيز لاستقبال شكاوي وطلبات المواطنين بكافة مقرات الحزب بالمحافظة للعمل بها وتوصليها الي المسؤاين المعنيين قدر الإمكان.

حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف
حماة الوطن ببني سويف
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