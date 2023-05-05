الإمارات عامل مشترك.. هل يقف رمضان صبحي على الكرة أمام الأهلي

تنطلق بعد قليل باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبي بدولة الامارات مباراة السوبر المصري التى تجمع بين النادي الأهلي بطل كأس مصر ونادي بيراميدز وصيف الدوري بعد اعتذار نادي الزمالك.

وشارك من قبل رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز الحالى مع النادي الأهلى من قبل فى بطولة السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد امام نادي الزمالك وهى المباراة التى شهدت وقوف رمضان صبحى على الكرة أثناء المباراة، قبل أن تثير تلك اللقطة حازم إمام لاعب نادي الزمالك الذى كان خارج التشكيل لينزل إلى ملعب المباراة ويحاول الاشتباك مع رمضان صبحى .

ومع مشاركة رمضان صبحى مع نادي بيراميدز فى مباراة السوبر المصري مرة ثانية ولكن فى تلك الحالة نادي بيراميدز، تردد فى الأذهان وبين الجماهير بأن رمضان صبحى ينوي تكرار حركته ويقف على الكرة، خاصة أن المباراة مقامة فى ال‘مارات أيضا مثلما حدث فى المباراة الأولى بين الأهلى والزمالك .

الكابتن اكرامى الشحات حارس منتخب مصر والنادي الأهلى السابق وأسطورة حراسة المرمى ووالد زوجة رمضان صبحى أكد استحالة أن يقوم رمضان بتلك الحركة مرة ثانية خاصة أن المباراة أمام الأهلى ورمضان صبحى رغم رحيله عن الأهلى إلا أن مازال يعشقه.

تشكيل بيراميدز

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس