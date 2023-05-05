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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتحدى بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري.. الليلة

رمضان صبحي وأفشة
رمضان صبحي وأفشة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء، في كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.


ويستهدف فريق الأهلي تأكيد تفوقه على بيراميدز في الفترة الأخيرة بعدما خطف لقب كأس مصر من السماوي، الشهر الماضي.
 

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي اعتاد الدخول لأي بطولة من أجل المنافسة على الفوز، وهذا جزء من شخصيته، مؤكدا أن اللاعبين لديهم خبرات ودوافع كبيرة للمنافسة على لقب جديد يمثل أهمية كبيرة للجميع.
 

وأضاف: "الأهلي لا يعاني من أي مشاكل، ولدينا عناصر مميزة في كل المراكز.. بحثنا عن تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، لكني فلسفتي دائما هي البحث عن أفضل العناصر.. محمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين مميزون للغاية، وقمنا بتطوير فلسفتنا وأصبح لاعبو الوسط والمدافعون يسجلون الأهداف أيضا.. ونسير بشكل جيد ونحقق أهدافنا".


في المقابل، يدخل فريق بيراميدز لقاء اليوم بهدف الثأر وحصد اللقب الأول في تاريخه.

 

ويفقد بيراميدز خدمات نجمه عبدلله السعيد أمام الأهلي بسبب الإصابة.


ويخوض بيراميدز السوبر بدلا من الزمالك، بعد إعلان الأخير انسحابه من خوض اللقاء اعتراضا على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

 

وفي حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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