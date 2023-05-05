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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري .. تامر حسني يشعل حفل مباراة الأهلي وبيراميدز.. شاهد

تامر حسني يشعل حفل
تامر حسني يشعل حفل مباراة الاهلي وبيراميدز

تفاعلت الجماهير مع الفنان تامر حسني خلال حفل مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز قبل اللقاء المقرر اقامته على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وحرصت الجماهير على الحضور الى ملعب استاد محمد بن زايد من أجل متابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز. 

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وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.  

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على دكة البدلاء كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى وأحمد حسن كوكا

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فيما جاء تشكيل نادي بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

الأهلى بيراميدز السوبر المصري محمد الشناوي محمد شريف فخري لاكاي رمضان صبحي

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