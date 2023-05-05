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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطوة في مشوار طويل.. أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي بالسوبر

صدى البلد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي فريقه، وجهازهم الفني والإداري والطبي؛ بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة.

وأشاد الخطيب بالأداء المتميز للاعبين، وروحهم العالية، وإصرارهم على إحراز الفوز، وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التهنئة والتحية، خاصة التي تواجدت في ملعب محمد بن زايد، وحرصت على مؤازرة الفريق طوال الوقت، وكان لها دور كبير في الحصول على البطولة.

وأكد رئيس الأهلي، تقديره لما يبذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي، من جهد وتركيز؛ لتحقيق الانتصارات، والحفاظ على مكانة الأهلي في كل المحافل.

وقال إن الحصول على بطولة السوبر خطوة في مشوار طويل هذا الموسم، يحتاج إلى تكاتف مستمر، وجهد مضاعف؛ لتحقيق كل الأهداف على المستويات كافة.

ووجه محمود الخطيب، الشكر والتحية الخالصة إلى دولة الإمارات الشقيقة؛ لاستضافتها مباراة السوبر، وخروجها بشكل أكثر من رائع كالعادة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والإماراتي، كما أن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على ملاعب الإمارات الشقيقة؛ أمر يسعد كل المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما أواصر راسخة على مدار التاريخ.

محمود الخطيب بكأس السوبر للمرة الثالثة النادي الأهلي وإسعاد جماهيرهم دولة الإمارات الشقيقة

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