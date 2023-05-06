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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعدم معارضًا يحمل الجنسية السويدية

أرشيفية
أرشيفية

أعدمت إيران، السبت، معارضا إيرانيا يحمل الجنسية السويدية، أدين بقيادة مجموعة عربية انفصالية متهمة بشن هجمات منها هجوم على عرض عسكري في 2018 أسفر عن سقوط 25 شخصاً، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية قد حكمت على حبيب فرج الله، وهو سويدي من أصل إيراني، بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران.

وجاء حكم الإعدام على المعارض الإيراني بتهمه ترؤسه "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وهي مجموعة تعتبرها السلطات الإيرانية حركة إرهابية.

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واختفى فرج الله في أكتوبر 2020 بعدما زار اسطنبول. حتى ظهر مجددا بعد شهر معتقلًا في إيران.

يشار إلى أن السلطة القضائية الإيرانية في إيران كانت أصدرت خلال الفترة الماضية، أحكام إعدام بحق العشرات من المدنيين لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات، وفق قولها.

وبحسب إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى الإعلانات الرسمية، فإن الأحكام المعلنة طالت عشرات وباتوا محكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلاد.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر العام الماضي، احتجاجات إثر وفاة أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

الاحواز إسطنبول السلطات الإيرانية ايران حبيب فرج الله

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