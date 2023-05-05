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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لها طراز في العالم.. إيران تكشف عن تجربة فريدة من نوعها

ايران
ايران

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، أن إيران ستشهد في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن حاملة طائرات "ليس لها طراز مماثل في العالم".

 

وقال تنكسيري إن "هذه البارجة لديها القدرة على حمل الطائرات وكذلك القدرة على حمل عدد من قاذفات الصواريخ بداخلها والتي لا مثيل لها في العالم"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأشار إلى أن "سفن الشهيد مهدوي والشهيد رودكي تعد تجربة ناجحة في دخول هذا المجال وبناء السفن للنهوض بالقدرات البحرية لمسافات طويلة، وسنشهد أجيالا جديدة من السفن ذات قدرات أكبر في المستقبل".

 

وأكد أنه "تم تشكيل بحرية حرس الثورة بمجموعة من الزوارق القاذفة للصواريخ، لكنها اليوم مجهزة بمجموعة متنوعة من المعدات في مجال الصواريخ والسفن والطائرات المسيرة وغيرها، وكلها مصنوعة محليا، وتجري عمليات تحديث هذه المعدات بدقة أكبر يوميا، بحيث باتت السفن القاذفات للصواريخ التابعة لسلاح الحرس الثوري الإيراني مزودة الآن بصواريخ دقيقة".

 

وأضاف: "في مجال القتال البحري، تم التفكير بعناية في كل سيناريو حتى تتوفر الأسلحة المناسبة للمحاربين وفقا للتهديد".

 

وأكد أنه "تم إنجاز الكثير من العمل في مجال إنشاء منظومات للدفاع البحري بحيث يمكن للسفن الحربية في حالة تنفيذ المهمة، أن يكون لها غطاء دفاعي مستمر وقد تم اختبار أدائها بنجاح في الوضع الميداني".

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