إيران تعلن عن طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان .. ما السبب؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الجمعة، عن طرد أربعة دبلوماسيين من أذربيجان في طهران وتبريز، واعتبرته ردا على طرد باكو أربعة دبلوماسيين إيرانيين الشهر الماضي.



واعتبرت الوزارة أن الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، بحسب ما نقلته الوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وكانت أذربيجان قد أعلنت الشهر الماضي أنها طردت أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب‭‭ ‬‬أعمال استفزازية وتدهور العلاقات بين الدولتين.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة في إسرائيل.

كما أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما تكون على صلة بمحاولة اغتيال نائب أذري مناهض لطهران.

وأغلقت أذربيجان سفارتها في طهران في يناير الماضي بعد مقتل قائد الأمن في هجوم.