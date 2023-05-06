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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو البلدي بـ 260 جنيها |أسعار اللحوم اليوم السبت بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 6 -5-2023 استقرارا نسبيا، وذلك ووفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.  

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 190 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

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اسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 6 مايو 2023

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أسعار اللحوم التشادية 

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها .
 

أسعار اللحوم اليوم 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 320 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيها وفقا للقطعية 
 

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو
 

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يتم التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال تصريحاتله ، "حاليا نستورد لحوما من الصومال وتشاد والبرازيل ودول أخرى".

وتابع، المتحدث باسم وزارة الزراعة، "حاليا نستورد لحوم من الصومال"، مضيفا: "لدينا تنسيق مع العديد من دول العالم لتوفير احتياجاتنا من اللحوم".

وأكمل: "عقب اندلاع الأزمة السودانية تم مناقشة البدائل من أجل توفير مصادر للبروتين، حيث تم الاستيراد من الصومال وتشاد كبديل للحوم السودانية"، مشيرا إلى أن مصر كانت تستورد نحو 20 ألف رأس من رؤوس الماشية من السودان.

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