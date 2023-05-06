ليفربول يطمح إلى مواصلة نتائجه المميزة أمام برنيتفورد بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتلعب على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وتنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1”.

يدخل ليفربول اللقاء بقيادة الألماني يورجن كلوب، وفي رصيده 59 نقطة بالمركز الخامس، بينما يمتلك 50 نقطة في المركز التاسع.

يسعى ليفربول من خلال لقاء اليوم لمواصلة سلسلة نتائجة المميزة التي بدأها مؤخرًا بالفوز علي كل من ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست ووست هام يونايتد وتوتنهام، وفولهام، وهي الانتصارات التي أحيت آمال الريدز في المنافسة علي مقعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد في انتظار تعثر نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

وقاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول في المباراة الأخيرة للتغلب على ضيفه فولهام 1-0، الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز الفرعون الهدف الوحيد في الدقيقة 39.