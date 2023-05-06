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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني جمع الشباب على منصة واحدة لتقديم مقترحاتهم

دكتور هشام عبد العزيز
دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة، أن توقيت إقامة جلسات الحوارالوطني كان مناسبا ونجح في جمع الشباب على منصة واحدة لتقديم مقترحاتهم بشأن المستقبل، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية كبيرة جدا لبناء الجمهورية الكبيرة وتثبيت أركان الدولة خاصة بعد 2011 و 2013.

وقال " عبد العزيز" خلال مدخله هاتفيه "لاكسترا نيوز" ببرنامج" هذا الصباح" ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يرتفع بمصر ويقوم بإنشاء البنية التحتية التي كانت تعاني من تناقص مستمر وتهالكها فى أخر 60 سنة، فكان يجب إعادة بناء الدولة في الكهرباء والمياه والمدن الجديدة والطرق.


وأوضح أن الجميع كان يطمح في تطوير سيناء لكن توسعت المشروعات الكبرى فى كل ربوع الجمهورية بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن الرئيس السيسي اعتمد سياسة حان وقت التنمية الأساسية وذلك عبراستراتيجية متدرجة.

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز، إلى أن الحوار الوطني  جاء نتيجة تجربة اجتماعات التنسيقية ، والتي كان يجب دراستها بشكل جيد لأن هدف التنسيقية هو" الحوار"، وذلك من خلال الأحزاب الممثلة فيها والتي تعكس جميع الأطياف السياسية.

وأضاف أن الشباب كان يلتقي معا كأسرة واحدة كمصريين في هذا الحوار، و مصر رأت منهم نواب محافظين متميزين وبرلمانيين هائلين نتيجة الإعداد والتأهيل الذي حصلوا عليه.

 

 

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