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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة نخلة تبدأ أولى حلقات برنامجها فيس أوف .. اليوم

سارة نخلة
سارة نخلة

تبدأ الفنانة سارة نخلة، تقديم أولى حلقات برنامجها الذي يحمل اسم “فيس أوف” اليوم.

 

وروجت سارة، للحلقة من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”، وعلقت قائلة: “النهاردة هانبتدي أولى حلقات برنامج فيس اوف  .. وعنوان الحلقة ليه الستات بتنور بعد الطلاق و هل الكلام دا حقيقي ولا انتو إيه رايكو ؟؟؟”.

واخدة حقن عشان تبيضي.. سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة برد عنيف

واخده حقن عشان تبيض.. إطلالات أثارت الجدل لـ سارة نخلة بعد هجومها على ياسمين عز


وتابعت: “هاتشوفوني كل يوم سبت و حد و اتنين من كل أسبوع من الساعه خمسة للساعه ستة بتوقيت مصر و الناس الي برا مصر دا تردد القناة على النايل سات .. قناة هي Hya تردد 11785 V Nile sat”.

يذكر أن وجهت سارة نخلة رسالة الي المذيعة ياسمين عز عبر حسابها على الفيسبوك وقالت خلالها : لما حد يسالك عاملة تجميل يعني اكيد ما يقصدوش ليه انتي بيضة بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون الي واخداها عند الدكتور اياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها".

سارة نخلة الفنانة سارة نخلة فيس اوف الفيسبوك ياسمين عز

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