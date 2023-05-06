سارة نخلة تبدأ أولى حلقات برنامجها فيس أوف .. اليوم

تبدأ الفنانة سارة نخلة، تقديم أولى حلقات برنامجها الذي يحمل اسم “فيس أوف” اليوم.

وروجت سارة، للحلقة من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”، وعلقت قائلة: “النهاردة هانبتدي أولى حلقات برنامج فيس اوف .. وعنوان الحلقة ليه الستات بتنور بعد الطلاق و هل الكلام دا حقيقي ولا انتو إيه رايكو ؟؟؟”.



وتابعت: “هاتشوفوني كل يوم سبت و حد و اتنين من كل أسبوع من الساعه خمسة للساعه ستة بتوقيت مصر و الناس الي برا مصر دا تردد القناة على النايل سات .. قناة هي Hya تردد 11785 V Nile sat”.

يذكر أن وجهت سارة نخلة رسالة الي المذيعة ياسمين عز عبر حسابها على الفيسبوك وقالت خلالها : لما حد يسالك عاملة تجميل يعني اكيد ما يقصدوش ليه انتي بيضة بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون الي واخداها عند الدكتور اياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها".