توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراتي توتنهام وكريستال بالاس، وتشيلسي وبورنموث ، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنهام على كريستال بالاس، سجله هاري كين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.



تعادل بين تشيلسي وبورنموث:



حسم التعادل الشوط الأول من لقاء تشيلسي وبورنموث، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم اللاعب "جالاجير" لصالح تشيلسي في الدقيقة التاسعة، بينما أدرك ماتياس فينا التعادل لصالح بورنموث في الدقيقة 21.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ 13 بنفس رصيد البلوز.