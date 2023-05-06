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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يتقدم على كريستال بالاس بالشوط الأول.. وتعادل بين تشيلسي وبورنموث بالدوري الإنجليزي

هاري كين مهاجم توتنهام
هاري كين مهاجم توتنهام

انتهى الشوط الأول من مباراتي توتنهام وكريستال بالاس، وتشيلسي وبورنموث ، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتقدم توتنهام على كريستال بالاس، سجله هاري كين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.
 

تعادل بين تشيلسي وبورنموث:


حسم التعادل الشوط الأول من لقاء تشيلسي وبورنموث، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي.
تقدم اللاعب "جالاجير" لصالح تشيلسي في الدقيقة التاسعة، بينما أدرك ماتياس فينا التعادل لصالح بورنموث في الدقيقة 21.
ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي بورنموث في المركز  الـ 13 بنفس رصيد البلوز.

توتنهام تشيلسي تشيلسي وبورنموث توتنهام وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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