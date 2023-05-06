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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: ماضون في التواصل الاقتصادي إقليميا

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم/ السبت/ أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي إقليمياً في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير، لبحث مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.

ونقل الوزير اللبناني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

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