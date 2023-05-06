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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهنئة من رئيس الإمارات للملك تشارلز.. ماذا قال فيها؟

بن زايد
بن زايد

وجّه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  تهنئة للملك تشارلز الثالث على تتويجه بعرش المملكة المتحدة.

وقال الشيخ بن زايد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي".

وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا".

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت  قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتي تشارلز الثالث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملكة كاميلا الملك تشارلز الثالث

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