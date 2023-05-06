ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ولفرهامبتون على ضيفه أستون فيلا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق توني في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله البرتغالي روبين نيفيز، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون لـ 40 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 54 نقطة في المركز الثامن.

ويلعب ليفربول مع برينتفورد، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذات الجولة.