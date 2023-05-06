نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سار لجماهير الفريق

زف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق

وأكد طارق السيد في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الاتحاد السكندري أرسل خطاب رسمي للزمالك لتجديد إعارة محمود علاء.

وأضاف طارق السيد أن محمود علاء لديه رغبه قويه في العودة للزمالك مره أخري خاصه عقب تألقه مع الفريق مشددا أن الزمالك سيرفض تجديد إعارة اللاعب.

وتابع طارق السيد أن محمود علاء سيعود للزمالك مره أخري بدءا من الموسم المقبل.

وأضاف طارق السيد أن محمد عواد حارس مرمي الفريق سيعود للتشكيل الأساسي للفريق بدءا من المباراة المقبله علي أن يتواجد محمد صبحي في مباريات الزمالك في كأس مصر