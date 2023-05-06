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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خامس هدافي النادي .. صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك برينتفورد

صدى البلد

سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك برينتفورد، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرجيل فان دايك.

وأصبح “مو”، خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في كل المسابقات بالتساوي مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفًا.

تشكيل ليفربول

ويتواجد محمد صلاح في التشكيل الرسمي لـ ليفربول، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - كيرتس جونز - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

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