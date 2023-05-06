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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تتحقق من سبب الوفيات في مانيبور بعد الاشتباكات القبلية الأخيرة

صدى البلد

قال مسؤول حكومي إن السلطات في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند تحقق في ما إذا كانت وفاة 18-20 شخصًا في الأيام القليلة الماضية ناتجة عن الاشتباكات الأخيرة بين الجماعات القبلية وغير القبلية.

ووقعت حوادث نهب وحرق متعمد في أجزاء من الولاية النائية المتاخمة لميانمار في الأيام الأخيرة.

وقال كولديب سينغ المستشار الأمني ​​لحكومة مانيبور للصحفيين 'لدينا تقارير تفيد بحوالي 18 إلى 20 حالة وفاة في الأيام القليلة الماضية على الرغم من أننا ما زلنا نتحقق مما إذا كانت هذه الوفيات قد حدثت بسبب أعمال العنف الأخيرة أو مرتبطة ببعض الحوادث الأخرى'. في امفال عاصمة الولاية.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن عدد قتلى الاشتباكات العرقية بين الجماعات القبلية في مانيبور وصل إلى 54.

وقال سينغ 'أصيب نحو 100 شخص وعولجوا في مستشفيات مختلفة' مضيفا أن أكثر من 500 منزل احترقت خلال الأيام القليلة الماضية كما اشتعلت النيران في بعض المركبات.

وأضاف للصحفيين 'طلبنا من الجيش تنظيم مسيرات العلم في مناطق ضرب العنف ووجهنا القوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص متورط في أعمال عنف.'

وتحتفظ الهند ببعض الوظائف الحكومية والقبول في الكليات والمقاعد المنتخبة ، من مجالس القرى إلى البرلمان ، للمجتمعات التي تندرج تحت فئة القبيلة المجدولة كشكل من أشكال العمل الإيجابي لمعالجة عدم المساواة الهيكلية التاريخية والتمييز.

في الشهر الماضي ، طلبت محكمة مانيبور العليا من الحكومة النظر في نداء مجتمع Meitei والبت فيه.

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