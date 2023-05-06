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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

منة فضالي
منة فضالي

منة فضالي لـ صدى البلد:

_مي عمر كانت مناسبة لمسلسل جعفر العمدة.. والجمهور نصفني.

_لا أؤمن بالسحر وشخصية نرجس تختلف عني تماما.

_اللي بيقول جعفر العمدة منجحش يبقي حاقد. 

 

واحدة من النجمات اللاتي تألقن في شهر رمضان الماضي بعد نجاحها في دور نرجس في مسلسل جعفر العمدة، انها النجمة منة فضالي التي حاورها موقع صدى البلد، لتكشف المزيد من المعلومات الفنية الهامة.

 في البداية تحدثنا معها عن حقيقة إجرائها أي عمليات تجميل.

منة فضالي والتجميل :

 

قالت منة فضالي :"اللي تابع المسلسل هيعرف اني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي وأصبحت شفتي بهذا الشكل".

تابعت :" لم أجر أي عمليات تجميل وشكل شفتي طبيعي والتغير فيهما كان من ضمن دوري في المسلسل ".

 

منة فضالي ومي عمر:

 

أكدت النجمة منة فضالي ان الفنانة مي عمر كانت مناسبة للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة.

وقالت منة فضالي :" مي عمر كانت هتبقي مناسبة جدا للمشاركة في المسلسل ومش بقول كده تطبيل هي فعلا شاطرة ".

تابعت ": مي عمر عاملة دور حلو أوي في مسلسل علاقة مشروعة ومركزة جدا في الدور ودة واضح ".

 

منة فضالي وانتقادات جعفر العمدة:

 

ردت النجمة منة فضالي على منتقدي مسلسل جعفر العمدة وقالت منة فضالي :" مسلسل جعفر العمدة الشعب اللي نجحه ؛ كل الناس كانت بتتكلم على المسلسل ونجاحه".

تابعت :" مينفعش يبقي كل الناس بتتكلم عن مسلسل واحد عن تفوقه وتلاقي ناس بتنتقد وتقول إن المسلسل مش ناجح كدة يبقى حاقد".

منة فضالي ومحمد سامي:

كشفت الفنانة منة فضالي عن حقيقة مشكلة محمد سامي داخل اللوكيشن.

وقالت منة فضالي: "محمد سامي مخرج مميز ومش بيعامل حد وحش في اللوكيشن".

أضافت منة فضالي: "بالعكس هو بيساعد كل اللي في اللوكيشن من أصغر فرد، وهو يتعرض للظلم في أوقات كثيرة".

وقالت منة فضالي :"اللي تابع المسلسل هيعرف أني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي واصبحت شفتي بهذا الشكل".

منة فضالي والسحر:

تحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: "مليش علاقة بالسحر والأعمال مطلقا مثلما كانت تؤمن شخصية نرجس في جعفر العمدة ".

 وقالت منة فضالي :" لا أؤمن بالأعمال والسحر والشعوذة واعتبرها تفاهة ".

وتابعت منة فضالي:" أعشق الفنانة هالة صدقي، واعتبرها صاحبتي وهي شخصية طيبة وبتحب الناس كلها وجدعة وراجل ".

 وأكملت منة فضالي:" كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة مع النجمة هالة صدقي رائعة وممتعة".

منة فضالي والسينما

كشفت الفنانة منة فضالي كواليس فيلمها الجديد "مغامرات كوكو"، والتي ستكون فيه ضيفة شرف، وذلك مع أوس أوس وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وقالت منة فضالي: أمنيتي الفترة المقبلة عمل دور مختلف زي فلاحة أو مجنونة أو مدمنة، أو أدوار تاريخية أو بوليسية أو أكشن.

وأشارت منة فضالي إلى أنها هي المسؤولة عن إدارة صفحاتها على التواصل الاجتماعي، معلقة: في حد كان ماسك لي الصفحة وكان عامل لي مشكلات مع الجمهور.

ونوهت منة فضالي: لو حد من الجمهور أخطأ فيّ بدخل أكلمه وأبعت له، وفي ناس بتعتذر وفي البعض الآخر مش بيعتذر.

منة فضالي ومحمد رمضان :

كشفت الفنانة منة فضالي، عن رأيها في الفنان محمد رمضان بعد تعاونها معه في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023.

وقالت : مشتغلتش مع محمد رمضان في لوكيشن قبل كدة، ولكن أنا أعرفه شخصيا.

وتابعت منة فضالي: محمد رمضان في اللوكيشن فنان هايل وملتزم وبروفيشنال ومتواضع وجدع مع كل الناس وبيحب كل الناس، ومعرفش ليه بيطلع عليه شائعات.

وأضافت منة: قابلت المخرج محمد سامي بعد عرض المسلسل وكان فرحان بينا كلنا وأكتر واحد كان عارف قد إيه ملتزمين وتعبنا أوي في المسلسل، وأنا شخصيا بتمنى كل الناس تنجح.

وتابعت منة فضالى قائلة:"معملتش كوميدي قبل كده ومش بشوف دمي خفيف، وفى الحقيقة مش بحب النكد وطول الوقت في اللوكيشن بهزر وأضحك مع الناس".

منة فضالي جعفر العمدة منة فضالي والتجميل منة فضالي ومي عمر مي عمر

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