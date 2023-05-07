أخبار السيارات |أرخص زيرو تقدمها نيسان في مصر..اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه ..بالأسعار 5 إصدارات رياضية لم تصل للمليون

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تحتل السيارة نيسان صني موديل 2023 قائمة الطرازات الارخص سعرًا، المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية داخل السوق المصري، كما تحتل ايضا مكانة كبيرة محليًا نسبة إلى انتشارها الواسع والملحوظ، حيث تعد من ابرز سيارات السيدان المطروحة في مصر.

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، للتمتع باسلوب قيادة مريح وسهل ايضا، مقارنة بطبيعة عمل ناقل الحركة اليدوي "مانيوال"، ويحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من هذه السيارات والتي تبدأ اسعارها من 400 ألف جنيه.

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 واحدة من أرخص موديلات 2023، والتي يمكن شرائها بقيمة سعرية تبدأ من 400 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الاولى التي تقدم بناقل سرعات مانيوال، كما تقدم السيارة عبر فئات اخرى من التجهيزات تضم علبة تروس أوتوماتيكية، وبسعر رسمي يصل إلى 465 ألف جنيه.

تحظى فئة الهاتشباك على شعبية كبيرة بين محبي السيارات، وخاصة بين القبلين على دخول عالم القيادة، نسبة إلى ابعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، والتي تتيح عملية الاصطفاف بسهولة كبيرة، بالاضافة إلى حجمها المناسب والذي يتغلب على مشكلات الازدحام ايضا.

استطاعت السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة لارتفاعها المناسب والذي يمنحها افضلية السير على بعض الطرق، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات المطروحة بحسب كل علامة تجارية.

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، بين عائلة السيدان او الرياضية متعددة الاستخدام أو من فئة الهاتشباك ايضا.

شهدت قائمة سيارات شركة بيجو المطروحة في مصر، بعد التغيرات السعرية شملت النسخة 2008 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 80 ألف و 85 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا داخل السوق المصري.

تواصل شركة منهارت الالمانية وعملاقة مجال تعديل السيارات، من ابهار محبي طرازات الصانع البافاري BMW، بعد أن عادت لتضع لمساتها الساحرة ولكن للنسخة بي إم دبليو X5 M، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV الشهيرة.

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار طرازات شركة شيري الصينية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV تيجو 7 برو موديل 2022، حيث شهدت تلك النسخة زيادة تراوحت بين 175 ألف و 185 ألف جنيه.