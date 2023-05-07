عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |أرخص زيرو تقدمها نيسان في مصر..اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه ..بالأسعار 5 إصدارات رياضية لم تصل للمليون

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر .. اعرف سعرها الآن

تحتل السيارة نيسان صني موديل 2023 قائمة الطرازات الارخص سعرًا، المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية داخل السوق المصري، كما تحتل ايضا مكانة كبيرة محليًا نسبة إلى انتشارها الواسع والملحوظ، حيث تعد من ابرز سيارات السيدان المطروحة في مصر.

 

تبدأ من 399 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" بناقل حركة أوتوماتيك

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، للتمتع باسلوب قيادة مريح وسهل ايضا، مقارنة بطبيعة عمل ناقل الحركة اليدوي "مانيوال"، ويحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من هذه السيارات والتي تبدأ اسعارها من 400 ألف جنيه.

بأرخص سعر للزيرو .. اشتر هذه السيارة موديل 2023

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 واحدة من أرخص موديلات 2023، والتي يمكن شرائها بقيمة سعرية تبدأ من 400 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الاولى التي تقدم بناقل سرعات مانيوال، كما تقدم السيارة عبر فئات اخرى من التجهيزات تضم علبة تروس أوتوماتيكية، وبسعر رسمي يصل إلى 465 ألف جنيه.

اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

تحظى فئة الهاتشباك على شعبية كبيرة بين محبي السيارات، وخاصة بين القبلين على دخول عالم القيادة، نسبة إلى ابعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، والتي تتيح عملية الاصطفاف بسهولة كبيرة، بالاضافة إلى حجمها المناسب والذي يتغلب على مشكلات الازدحام ايضا.

 

منها MG و أوبل .. 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون جنيه"أسعار ومواصفات"

استطاعت السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة لارتفاعها المناسب والذي يمنحها افضلية السير على بعض الطرق، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات المطروحة بحسب كل علامة تجارية.

 

سعر BMW 520 موديل 2023 في مصر .. صور

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، بين عائلة السيدان او الرياضية متعددة الاستخدام أو من فئة الهاتشباك ايضا.

 

أحدث أسعار بيجو 2008 موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة بيجو المطروحة في مصر، بعد التغيرات السعرية شملت النسخة 2008 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 80 ألف و 85 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا داخل السوق المصري.

 

بقوة 730 حصانا .. تعديل مميز لـ بي إم دبليو X5 M من منهارت |صور

تواصل شركة منهارت الالمانية وعملاقة مجال تعديل السيارات، من ابهار محبي طرازات الصانع البافاري BMW، بعد أن عادت لتضع لمساتها الساحرة ولكن للنسخة بي إم دبليو X5 M، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV الشهيرة.

 

اعرف الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 "برو" بالسوق المصري

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار طرازات شركة شيري الصينية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV تيجو 7 برو موديل 2022، حيث شهدت تلك النسخة زيادة تراوحت بين 175 ألف و 185 ألف جنيه.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات | سعر أرخص "هاتشباك" أوتوماتيك .. 5 سيارات زيرو في مصر أقل من 500 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 موديل 2023

أخبار السيارات| ما هو التريبتك الخاص بسيارات المصريين والأجانب.. ومقارنة بين بيجو 301 وتويوتا بيلتا 2023

أخبار السيارات|خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها... مقارنة بالأسعار بين شيفروليه كابتيفا وشيري تيجو 8

أخبار السيارات|ما العمر الافتراضي للاطارات وازاي تختارها.. اركب SUV زيرو بـ535 ألف جنيه

أخبار السيارات|أرخص "زيرو" أوتوماتيك في مصر..5 إصدارات يابانية جديدة تبدأ من 330 ألف.. سعر تيجو 3 وكابتيفا

أخبار السيارات.. أبرزها Zoom وTikTok مميزات وسعر E- CLASS الجديدة.. جلوبال أوتو تحارب ظاهرة الأوفر برايس في مصر

أخبار السيارات |أرخص ماتقدمه مرسيدس في مصر..تبدأ من 360 ألف جنيه أسعار 5 أنواع "زيرو".. اشتري أرخص "هاتشباك" بـ 20 ألف

أخبار السيارات|إصدار بسعر مناسب "لمحبي الهاتشباك"..أرخص أنواع تقدمها JEEP في مصر.. ثمن نيسان صني 2023

ترشيحاتنا

توك شو.. مفاجأة في مشكلة حسن شاكوش وزوجته ورد حاسم من الأهلي على شكوى الزمالك للفيفا

رسوم وداع.. تذكرة بـ 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطار لغير المسافرين

أخبار السيارات |أرخص زيرو تقدمها نيسان في مصر..اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه ..بالأسعار 5 إصدارات رياضية لم تصل للمليون

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 7-5-2023

دعاء قضاء الحاجة.. حقق طلبك بـ 20 كلمة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط رياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ