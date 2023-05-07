اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

تحظى فئة الهاتشباك على شعبية كبيرة بين محبي السيارات، وخاصة بين القبلين على دخول عالم القيادة، نسبة إلى ابعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، والتي تتيح عملية الاصطفاف بسهولة كبيرة، بالاضافة إلى حجمها المناسب والذي يتغلب على مشكلات الازدحام ايضا.

اسبرانزا A113 هاتشباك

وتعتبر السيارة اسبرانزا A113 من اشهر سيارات الهاتشباك التي طرحها الصانع الصيني داخل السوق المصري، حيث استطاعت تلك النسخة بتحقيق شعبية كبيرة، سواء بين جمهور السيدات والفتيات، أو الشباب من الجنسين، إلى جانب العائلات الصغيرة ايضا، مما يجعلها سيارة مناسبة للجميع.

اسبرانزا A113 هاتشباك

حيث تتمتع السيارة بمساحة داخلية مناسبة، مع تصميم هيكلي شبابي، وتظهر بمقدمة مسحوبة تحتوي على مصابيح أمامية حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى جنط بتصميم رياضي، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومفهوم رباعي الابواب، ومساحة خلفية للتخزين.

اسبرانزا A113 هاتشباك

وتتميز السيارة اسبرانزا A113 والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشبك، بوجود مكيف هواء يدوي، مع نظام صوتي ترفيهي راديو ومدخل USB، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي، وعدادات انيقة المظهر، إلى جانب الكثير من اللمسات الداخلية العصرية.

اسبرانزا A113 هاتشباك

وجاءت السيارة اسبرانزا A113 بناقل سرعات مانيوال فقط مكون من 5 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 87 حصانا، سعة 1300 سي سي، و 114 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اسبرانزا A113 هاتشباك

اشتري اسبرانزا A113 بأرخص سعر للمستعمل

ظهرت السيارة اسبرانزا A113 عبر احد صفحات بيع وشراء السيارات الكترونيًا بسعر يبلغ 100 ألف جنيه موديل 2009، مع تمتعها بحالة الفابريقا من الداخل وبعض التحديثات الخارجية البسيطة، بالاضافة إلى عداد كيلومترات وصل إلى 137 ألف كم فقط.