أحمد حسن: فكرة إراحة بيزيرا في مباراة إنبي غير مطروحة

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك قبل مواجهة انبي.

خوان بيزيرا

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. فكرة إراحة بيزيرا في مباراة إنبي غير مطروحة".

زف الإعلامي محمد طارق أضا بشري سارة لـ جماهير القلعة البيضاء قبل مواجهة إنبي في الدوري.

وكتب أضا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بنتايج يقترب من العودة لقائمة الزمالك أمام إنبي في الدوري".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.