مدير الكرة بالزمالك يزور لاعب بيراميدز في المستشفي

حرص عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك على زيارة أحمد عاطف "قطة" لاعب فريق بيراميدز للاطمئنان عليه بعد خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في الأنف خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



وكان أحمد عاطف "قطة" تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة، بعد إصطدامه مع زميله فيستون ماييلي في كرة مشتركة.

ونقل عبد الناصر محمد أمنيات لاعبي الزمالك لقطة بالشفاء والعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.



جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة السابقة، ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة.