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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر CIB Foundation تجدد شراكتها مع مستشفى 57357 لدعم الأطفال محاربي السرطان

التجارى الدولى
التجارى الدولى
أحمد عبد القوى

في إطار التزامها بدعم الرعاية الصحية وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر، وقّعت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB Foundation) بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة ومستشفى 57357، استمرارًا للشراكة الممتدة بين الجانبين لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وتوفير رحلة علاج آمنة ومجانية لهم.

وجاء توقيع البروتوكول خلال زيارة وفد مؤسسة البنك التجاري الدولي إلى مستشفى 57357، حيث تم استعراض أحدث المشروعات والخطط التطويرية التي تنفذها المستشفى بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة، إلى جانب بحث آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وقّع البروتوكول من جانب مؤسسة البنك التجاري الدولي الأستاذة نادية حسني، الأمين العام للمؤسسة، والمهندس شريف السعيد، المدير التنفيذي للمؤسسة، فيما وقّعه من جانب مؤسسة ومستشفى 57357 المهندس لطفي البدراوي، أمين عام المؤسسة، والمهندس أحمد الفندي، المدير التنفيذي لمؤسسة مستشفى 57357، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، وعدد من قيادات الجانبين.

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة نادية حسني، الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB Foundation):

“نفخر باستمرار شراكتنا مع مستشفى 57357، التي تمثل أحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان. ويأتي تجديد هذا التعاون انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال ودعم المؤسسات التي تُحدث أثرًا حقيقيًا ومستدامًا في حياة المرضى وأسرهم. ونؤمن بأن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.”

ومن جانبه، أكد المهندس شريف السعيد، المدير التنفيذي لمؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، أن المؤسسة تواصل العمل على دعم المبادرات الصحية ذات الأثر المجتمعي المستدام، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستشفى 57357 يعكس رؤية المؤسسة في المساهمة الفاعلة في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص أفضل للأطفال للحصول على الرعاية والعلاج.

وتتقدم إدارة مستشفى 57357 ومؤسسة 57357 بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB Foundation) على دعمها المتواصل والتزامها المستمر بمساندة الأطفال محاربي السرطان، والذي امتد على مدار سنوات من التعاون المثمر والشراكة الفاعلة.

وتؤكد المستشفى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث أسهمت مساهمات المؤسسة في دعم العديد من المشروعات التطويرية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى، بما يساهم في توفير رحلة علاج آمنة ومجانية لهم.

كما تثمن المستشفى الدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، وحرصها الدائم على دعم جهود الرعاية الصحية للأطفال، مؤكدة أن استمرار هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية الاستثمار في صحة الأجيال القادمة وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وتُعد مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB Foundation) من أكبر الداعمين لمستشفى 57357 على مدار سنوات طويلة، حيث ساهمت في دعم العديد من المشروعات الطبية والتطويرية وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة، إلى جانب مشاركتها المستمرة في المبادرات الإنسانية التي تستهدف تحسين تجربة الأطفال المرضى ودعمهم نفسيًا ومعنويًا.

ويؤكد هذا البروتوكول حرص الجانبين على مواصلة التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير رعاية صحية متطورة وشاملة للأطفال المرضى، واستكمال مسيرة العطاء التي تجمع بين المؤسستين لخدمة المجتمع وتحقيق أثر إيجابي ومستدام.

تجارى دولى مصر

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