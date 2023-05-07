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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-5-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-5-2023، دون أي تغيير في سعر العملات لدي البنوك المصرية.


سعر البنك المركزي


بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

البنك المركزي: 7.3 مليار دولار عوائد السياحة في 6 أشهر

البنك المركزي: 110 ملايين دولار زيادة في الاحتياطي النقدي على أساس شهري


أقل سعر


سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

 

سعر البنوك الخاصة


وصل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، فيصل الاسلامي، الإمارات دبي الوطني، المشرق، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،قطر الوطني الأهلي QNB،، الاسكندرية".


أعلي سعر


بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك بقيمة 30.88 جنيه للشراء  30.95 جنيه للبيع.


ارتفاع الاحتياطي


أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي إلي ٣٤.٥٥١ مليار دولار بزيادة تبلغ ١١٠ ملايين دولار علي أساس شهري .


وصل حجم الاحتياطي النقدي في مارس الماضي الي نحو ٣٤.٤٤١ مليار دولار علي اساس شهري.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدة مصادر أبرزها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة ورسوم العبور في قناة السويس والصادرات السلعية.


ارتفاع الإيرادات السياحية


ارتفعت عوائد الإيرادات السياحية في مصر، خلال أول 6 أشهر من بداية العام المالي الجاري، بمعدل 25.7%، مسجلةً 7.3 مليار دولار بعد أن كانت 5.8 مليار دولار في الفترة المناظرة نفسها من العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن  البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري، أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.2%، مسجلا 78.4 مليون ليلة بنسبة 27.5% من السياحة الوافدة إلي مصر مسجلة 6.8 مليون سائح.

وانتعشت متحصلات النقل بمعدل 45.1% مسجلة 6.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الماضي، مقابل 4.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ نتيجة ارتفاع عوائد قناة السويس بمقدار 17.8%، مسجلا نحو 4 مليارات دولار، بعد أن كانت 3.4 مليار دولار في أول 6 شهور من العام المالي الماضي.
وارتفعت الحمولة الصافية للناقلات بمعدل 13.3% مسجلا 753.3 مليون طن.
 

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