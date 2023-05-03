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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 7.3 مليار دولار عوائد السياحة في 6 أشهر

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت عوائد الإيرادات السياحية في مصر، خلال أول 6 أشهر من بداية العام المالي الجاري، بمعدل 25.7%، مسجلةً 7.3 مليار دولار بعد أن كانت 5.8 مليار دولار في الفترة المناظرة نفسها من العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن  البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري، أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.2%، مسجلا 78.4 مليون ليلة بنسبة 27.5% من السياحة الوافدة إلي مصر مسجلة 6.8 مليون سائح.

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وانتعشت متحصلات النقل بمعدل 45.1% مسجلة 6.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الماضي، مقابل 4.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ نتيجة ارتفاع عوائد قناة السويس بمقدار 17.8%، مسجلا نحو 4 مليارات دولار، بعد أن كانت 3.4 مليار دولار في أول 6 شهور من العام المالي الماضي.
وارتفعت الحمولة الصافية للناقلات بمعدل 13.3% مسجلا 753.3 مليون طن.
وعلى سياق متصل، تراجعت مستويات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 23% لتقتصر على 12 مليار دولار بعد ان كانت 15.6 مليارا في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الماضي، فيما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 25.5% مسجلا 8.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل 9.6 مليار دولار بزيادة ملياري دولار عن العام المالي الماضي بسبب ارتفاع فوائد الدين الخارجي والأرباح المحققة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 494.5 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق نظرا لارتفاع الفوائد علي ودائع المقيمين لدي البنوك بالخارج.
 

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