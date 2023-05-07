سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 7-5-2023

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-5-2023.

أقل سعر



سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".



استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم ، دون أي تغيير في سعر العملات لدي البنوك المصرية.

سعر البنوك الخاصة



وصل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، فيصل الاسلامي، الإمارات دبي الوطني، المشرق، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،قطر الوطني الأهلي QNB،، الاسكندرية".



أعلى سعر



بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك بقيمة 30.88 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.



ارتفاع الاحتياطي



أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي إلي ٣٤.٥٥١ مليار دولار بزيادة تبلغ ١١٠ ملايين دولار علي أساس شهري.

وصل حجم الاحتياطي النقدي في مارس الماضي الي نحو ٣٤.٤٤١ مليار دولار علي اساس شهري.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدة مصادر أبرزها تحويلات المصريين بالخارج و ايرادات السياحة و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات السلعية.



ارتفاع الإيرادات السياحية



ارتفعت عوائد الإيرادات السياحية في مصر، خلال أول 6 أشهر من بداية العام المالي الجاري، بمعدل 25.7%، مسجلةً 7.3 مليار دولار بعد أن كانت 5.8 مليار دولار في الفترة المناظرة نفسها من العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري، أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.2%، مسجلا 78.4 مليون ليلة بنسبة 27.5% من السياحة الوافدة إلي مصر مسجلة 6.8 مليون سائح.

وانتعشت متحصلات النقل بمعدل 45.1% مسجلة 6.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الماضي، مقابل 4.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ نتيجة ارتفاع عوائد قناة السويس بمقدار 17.8%، مسجلا نحو 4 مليارات دولار، بعد أن كانت 3.4 مليار دولار في أول 6 شهور من العام المالي الماضي.

وارتفعت الحمولة الصافية للناقلات بمعدل 13.3% مسجلا 753.3 مليون طن.

ارتفاع التحويلات

وعلى سياق متصل، تراجعت مستويات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 23% لتقتصر على 12 مليار دولار بعد ان كانت 15.6 مليارا في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الماضي، فيما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 25.5% مسجلا 8.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل 9.6 مليار دولار بزيادة ملياري دولار عن العام المالي الماضي بسبب ارتفاع فوائد الدين الخارجي والأرباح المحققة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 494.5 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق نظرا لارتفاع الفوائد علي ودائع المقيمين لدي البنوك بالخارج.

