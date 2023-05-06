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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماذا يعني لمصر إعلان الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا ؟

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

علق الدكتور  حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة على إعلان منظمة الصحة العالمية إنتهاء حالة جائحة "كورونا" قائلاً : إعلان الصحة العالمية في اي مرض أنه وباء يتم وفقا لشروط وهو في حال تفشي مرض لا يتمتع فيه الناس بالحصانة الكافية بما يفوق التوقعات في بدايات الأزمة كان عندنا مرض سريع الانتشار والعالم لايدري يكيف ينتشر؟ وماهو علاجه ؟ وما هي أعراضه ؟ وتداعياته وشدة اعراضه ومن هنا كان الإعلان أنه وباء عالمي حتى   يحدث نوع من توحيد القواعد التي يتعامل بها العالم صحيا وتوفير التمويل اللازم لهذا الانتشار  السريع".
 

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وتابع مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "ومع تغير الاوضاع وبات لدينا علاج ولقاح وشكل واضح لاسباب إنتشار الامراض وكيفية تقليل إنتشاره مصحوب بإنخفاض واضح لمعدلات المراضة والاقبال على المستشفيات ".
 

موضحاً أن معدلات التطعيم شهد إرتفعاً على مستوى العالم وتجاوز 70% ومصر جزء من ذلك قائلاً : "معدلات التطعيم  تجاوزت 70% من الفئة المستهدفة  ومن هنا كان إعلان الصحة العالمية إنتهاء الوباء ومن ثم هذا يعني أنه على مستوى الدول سيكون لكل دولة   الحق في إتباع إجراءات تخصها بما يتراءى لسلطاتها ومعدل إنتشار المرض بها  ".
 

وأعلنت  منظمة الصحة العالمية، إن "كوفيد -19" لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية بعد أكثر من ثلاث سنوات على إعلانه كذلك.حيث ناقشت لجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وضع الجائحة، الخميس، في اجتماعها الخامس عشر بشأن Covid-19، ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ضرورة إنهاء إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي.

الإعلامية لميس الحديدي الانتشار السريع الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة العالمية جائحة كوورنا حالة الطوارئ الصحية منظمة الصحة العالمية

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