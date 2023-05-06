الصحة العالمية : 30 طن مساعدات تصل مطار بورتسودان اليوم

وصلت مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص جوا إلى مطار بورتسودان قادمة من دبي، ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم السبت.

وقال أيضا : الشحنة، التي تزن 30 طنا وتشمل معدات جراحية طارئة وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع الدائرة في دولة السودان، منذ منتصف أبريل لكن التوزيع سيتوقف على «الأمن وتصاريح الدخول» حسبما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.

وتستضيف مدينة جدة السعودية اليوم السبت محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ظل قتال مستمر منذ أسابيع وراح ضحيته مئات المدنيين وأسفر عن إغلاق مستشفيات.

