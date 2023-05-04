جسر جوي كويتي للسودان لمدة 4 أيام لتقديم مساعدات إغاثية

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن رحلات الجسر الجوي الكويتي إلي السودان، التي انطلقت صباح اليوم /الخميس/، مستمرة لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا.



وقال الشيخ سالم الصباح - في بيان لوزارة الخارجية - إنه بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وقرار مجلس الوزراء القاضي بإرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لجمهورية السودان نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان بالسرعة الممكنة من منطلق حرص دولة الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة فقد قامت الخارجية الكويتية ترجمة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة كلا من وزارات الدفاع والمالية والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وأضاف أن اللجنة تعنى بتسيير جسر جوي بين دولة الكويت وجمهورية السودان لتأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة وقد انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي صباح اليوم على أن تستمر الرحلات الجوية لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا ومن ثم يتم التنسيق مع الجهات المعنية مجددا لاستكمال الجسر الجوي.



وكان على متن الرحلة الأولى، التي أقلعت من دولة الكويت صباح اليوم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان الشقيقة الدكتور فهد الظفيري ووفد مرافق من جمعية الهلال الأحمر الكويتي للإشراف على إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الشعب السوداني الشقيق