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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل السفر.. كيف تحمي نفسك من الملاريا؟

كيف تحمي نفسك من
كيف تحمي نفسك من الملاريا ؟

الملاريا من الأمراض الطفلية المعدية التى تنتقل إلى الإنسان عن طريق البعوض وله مضاعفات على الصحة العامة، وتحدث الملاريا التي تصيب الإنسان عن طريق خمسة أنواع من الطفيليات، اثنان منها - المتصورة المنجلية والمتصورة النشيطة هما الأكثر خطورة.
 

الوقاية من الملاريا

وفقا لما نشره موقع Ndtv، فإن لقاح التطعيم ضد الملاريا يساعد على توفير المناعة.


حماية الجلد: تنتشر الملاريا في معظم الحالات عن طريق لدغة البعوض. لتجنب ذلك ، فإن أفضل حل هو إبقاء الأجزاء المكشوفة من جسمك مغطاة، يتم تشجيع ذلك بشدة في حال كنت مسافرًا أو تعيش في منطقة معرضة للملاريا. 
 

طارد الحشرات: استخدم طارد البعوض عندما تكون بالخارج لأنه لا يحميك فقط من الملاريا ولكن العديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالحشرات مثل حمى الضنك، ومع ذلك، لا ينصح باستخدام هذه المواد الطاردة للحشرات على الوجه أو للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، يرجى التحدث مع طبيبك للحصول على بدائل أكثر أمانًا.

احذر من الإبر المعاد استخدامها: تستخدم الإبر ناقل آخر للملاريا، أثناء الحصول على حقنة من أي نوع ، تأكد دائمًا من قيام الطبيب أو الممرضة بتمزيق ختم الإبرة للرضيع لتجنب انتقال الأمراض، يمكن أن تنقل الإبر المعاد استخدامها أمراضًا متعددة إلى جسمك ، وبالتالي فإن توخي الحذر أمر بالغ الأهمية.

طارد الحشرات في المنزل، الناموسيات: يجب اتخاذ تدابير وقائية ضد الملاريا في جميع الأوقات، أثناء التواجد في المنزل .

طارد الملابس: بقدر حماية بشرتك بالملابس أفضل من التعرض المباشر لها، يعد استخدام المواد الطاردة التي يتم وضعها بشكل أساسي على الملابس طريقة وقائية مفيدة.

الصحة العامة الملاريا حمى الضنك حماية الجلد كيف تحمي نفسك ​​​​​​​health

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